МЗС РФ оголосило персонами non grata співробітників диппредставництв Швеції, Польщі і Німеччини через присутність на мітингах на підтримку Навального.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили видворення трьох європейських дипломатів з Російської Федерації.

Про це повідомляє французький телеканал France24.

Зокрема, Макрон "дуже рішуче" засудив дії Москви щодо отруєння і ув'язнення критика Кремля Олексія Навального, а також видворення європейських дипломатів.

"Я висловлюю солідарність з трьома країнами, чиїх дипломатів видворили", - заявив Макрон після онлайн зустрічі французсько-німецької ради з питань безпеки і оборони.

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Своєю чергою, Меркель засудила видворення як "необґрунтоване".

"Ми вважаємо ці видворення необґрунтованими. Ми віримо, що це ще один момент з боку Росії, який зараз можна вважати таким, що є доволі далеким від верховенства права", - наголосила канцлер Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через присутність на мітингах на підтримку критика Кремля Олексія Навального.

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Автор: Віталій Саєнко