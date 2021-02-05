Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили видворення трьох європейських дипломатів з Російської Федерації.
Про це повідомляє французький телеканал France24.
Зокрема, Макрон "дуже рішуче" засудив дії Москви щодо отруєння і ув'язнення критика Кремля Олексія Навального, а також видворення європейських дипломатів.
"Я висловлюю солідарність з трьома країнами, чиїх дипломатів видворили", - заявив Макрон після онлайн зустрічі французсько-німецької ради з питань безпеки і оборони.
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Своєю чергою, Меркель засудила видворення як "необґрунтоване".
"Ми вважаємо ці видворення необґрунтованими. Ми віримо, що це ще один момент з боку Росії, який зараз можна вважати таким, що є доволі далеким від верховенства права", - наголосила канцлер Німеччини.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через присутність на мітингах на підтримку критика Кремля Олексія Навального.
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