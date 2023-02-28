Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не влаштовує ставлення колективного Заходу.

Спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков озвучив умови для повернення до договору з контролю над ядерними озброєннями. Він заявив, що США повинні прислухатися до позиції РФ.

За його словами, "ставлення колективного заходу" до Москви має змінитися.

"Безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої", - цитує Пєскова видання Sky News

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При цьому він заявив, що надання Києву військової допомоги з боку країн Північноатлантичного альянсу означає, що вони "діє єдиним блоком вже не як наші умовні противники, а як вороги".

Тимчасова вихід Росії з договору про СНО - що відомо

21 лютого в рамках послання до Федеральних Зборів РФ Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про нерозповсюдження стратегічного наступального озброєння. 22 лютого Держдума РФ підтримала відповідний закон.

При цьому носсекретар США Ентоні Блінкен вважає таке рішення Кремля "вкрай невдалим і безвідповідальним". У свою чергу у Великобританії заявили, що президент РФ ставить під загрозу безпеку всього світу заради своєї політичної вигоди.

26 лютого Путін заявив, що призупинив участь РФ у договорі про СНО через дії Заходу. Він поскаржився, що"блок НАТО оголосив своєю метою стратегічну поразку Росії".

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