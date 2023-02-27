Єлизавета Пєскова "засвітилася" в одному з барів в компанії чоловіка.

Донька прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета гайнула на відпочинок у Дубай, поки її батько розповідає про патріотизм та агітує помирати за Росію на війні проти України.

Як повідомляє Телеграм-канал "Політичний цирк", донька Пєскова зараз перебуває в Дубаї, де насолоджується елітним життям. Єлизавета "засвітилася" в одному з барів.

На кадрах з місця події видно, як донька Пєскова у супроводі чоловіка стоїть поблизу барної стійки.

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"Поки Дмитро Пєсков відправляє чужих дітей помирати та вбивати на безглуздій війні, його власна дитина Ліза відпочиває у Дубаї", - пише канал.

Ліза Пєскова: що відомо про доньку речника Путіна

Єлизавета Пєскова звикла жити розкішно з дитинства. Попри гучні заяви її батька про патріотизм, його донька залюбки подорожувала світом і навіть жила в ненависній Росії Європі.

Повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи в елітне життя Пєскової. Проти неї ввели санкції, тому із європейським життям у Франції довелося попрощатися. Пєскова повернулася в РФ вирішила працювати над модернізацією суднобудівних заводів.

Варто зазначити, що спочатку Ліза Пєскова демонструвала ознаки здорового глузду і відреагувала на вторгнення РФ в Україну антивоєнним постом в Instagram. "Нет войне" - написала дівчина, але згодом видалила сторіз.

Згодом Пєскова заявила, що вважає санкції, запроваджені проти неї, "необґрунтованими та несправедливими". Дівчина зазначила, що вона "не з простої сім'ї", але "зробила себе сама". Пєскова запевнила, що не може вплинути на ситуацію, тому здивована обмеженнями, запровадженими проти неї та брата.

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