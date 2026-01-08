Втрачатимуть по дві пенсії через допомогу Україні: Орбан наплів угорцям страшилок

Орбан не задоволений тим, що замість його країни ЄС підтримує Україну. Він заявив, що Київ просить стільки грошей, що за них можна було б виплачувати угорські пенсії 40 років.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через фінансову підтримку Євросоюзом України на наступні 10 років угорські пенсіонери втрачатимуть щорічно дві пенсії.

Про це він написав у соцмережі. За його словами, Україна просить стільки грошей на наступні 10 років, що з них можна було б виплачувати угорські пенсії протягом 40 років або всі сімейні виплати протягом 60 років.

Орбан стверджує, що мова йде про "$800 млрд, які український прем'єр-міністр хоче отримати у Брюсселя, а вони - від нас".

"На вчорашньому засіданні уряду ми слухали звіт Яноша Боки (угорський міністр у справах ЄС) про те, як брюссельці розподілятимуть ці $800 млрд і що вони використовуватимуть для їх покриття. Результат абсолютно жахливий. Брюссельський указ скасує 13-ту та 14-ту пенсію, скасує сімейні виплати та стягне з угорських платників прогресивний податок на прибуток. Все це для того, щоб було чим оплачувати українські комунальні послуги", - зазначив Орбан.

"Ми оприлюднюємо звіт Боки, бо угорські родини мають право знати, який план Брюссель хоче їм нав'язати. А в квітні вони зможуть вибрати між брюссельським шляхом та шляхом миру", - заявив він.

Орбан: останні заяви

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Орбан заявив, що зараз не найкращий час для візиту російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта. За його словами, це пов’язано з тим, що немає двосторонніх питань для обговорення.

Також він зазначав, що Угорщині не вдалося забезпечити ту фінансову допомогу, яку вона просила у США напередодні виборів 2026 року, додавши, що переговори щодо можливої підтримки тривають.

