Зеленський розповів, коли очікує відповіді Росії щодо мирного плану

Він збирається зустрітися з Трампом у США чи Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна представила свої зауваження щодо територіальних пропозицій американській команді, яка потім передасть їх російським колегам для отримання їхніх коментарів, які, в свою чергу, можуть бути передані Києву.

Український лідер заявив в інтерв'ю Bloomberg, що сподівається отримати відповідь Росії на рамкову угоду з 20 пунктів до моменту завершення узгодження гарантій безпеки і плану відновлення з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, це може статися вже наприкінці цього місяця. Він додав, що розраховує зустрітися з Трампом або в США, або в швейцарському Давосі, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Зеленський також заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США в разі відновлення російської агресії. Президент додав:

"Я не хочу, щоб все зводилося до простої обіцянки відреагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного".

Відзначається, що хоча переговори Києва з союзниками про гарантії безпеки за останні тижні значно просунулися, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах щодо припинення російського вторгнення.

Що Трамп думає про Путіна

Раніше Трамп заявив, що він "не в захваті" від президента Росії Володимира Путіна, але публічно не взяв на себе зобов'язань щодо прийняття нових заходів підтримки України.

The Telegraph писало, що він все більше розчаровується в російському лідері Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Зеленського.

За словами співрозмовників видання, захоплення нафтового танкера під російським прапором і підтримка нового законопроекту про санкції - це сигнали Путіну про те, що час на припинення війни закінчується.

