Зеленський розповів, коли очікує відповіді Росії щодо мирного плану

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна представила свої зауваження щодо територіальних пропозицій американській команді, яка потім передасть їх російським колегам для отримання їхніх коментарів, які, в свою чергу, можуть бути передані Києву.

Український лідер заявив в інтерв'ю Bloomberg, що сподівається отримати відповідь Росії на рамкову угоду з 20 пунктів до моменту завершення узгодження гарантій безпеки і плану відновлення з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, це може статися вже наприкінці цього місяця. Він додав, що розраховує зустрітися з Трампом або в США, або в швейцарському Давосі, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Відео дня

Зеленський також заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США в разі відновлення російської агресії. Президент додав:

"Я не хочу, щоб все зводилося до простої обіцянки відреагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного".

Відзначається, що хоча переговори Києва з союзниками про гарантії безпеки за останні тижні значно просунулися, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах щодо припинення російського вторгнення.

Що Трамп думає про Путіна

Раніше Трамп заявив, що він "не в захваті" від президента Росії Володимира Путіна, але публічно не взяв на себе зобов'язань щодо прийняття нових заходів підтримки України.

The Telegraph писало, що він все більше розчаровується в російському лідері Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Зеленського.

За словами співрозмовників видання, захоплення нафтового танкера під російським прапором і підтримка нового законопроекту про санкції - це сигнали Путіну про те, що час на припинення війни закінчується.

Вас також можуть зацікавити новини: