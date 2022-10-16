Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.

Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.

Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.

Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що українське посольство КНР надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає "евакуацією". Громадян Китаю наполегливо попросили не відкладати виїзд із країни.

У Twitter американської аналітичної групи Open Source Intelligence Monitor опублікували скриншоти повідомлення на сайті МЗС Китаю.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай утримується від відкритої критики Росії за її війну в Україні. Утім, за словами президента США Джо Байден, наразі також немає ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України.

Влада Китаю регулярно наголошує на підтримці територіальної цілісності України, разом із тим закликаючи до дипломатичних переговорів для завершення війни. Водночас Пекін звинувачує США у тому, що Вашингтон нібито провокував Москву до розв'язання повномасштабної війни.

Нагадаємо, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, посольство Китаю в Києві розпочало евакуацію громадян КНР із країни чартерними рейсами. Тоді відомство на три дні відкрило реєстрацію пасажирів, які бажали виїхати.

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