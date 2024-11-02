Винищувач ВПС Ізраїлю у співпраці з Північним командуванням знищив Джафара Хадера Фаура в районі Джуайя на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира "Хезболли" Джафара Хадера Фаура, який є відповідальним за перші ракетні обстріли країни 8 жовтня 2023 року. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що винищувач ВПС Ізраїля у співпраці з Північним командуванням знищив Фаура в районі Джуайя на півдні Лівану. Також було ліквідовано командира підрозділу безпілотників.

Видання нагадує, що Фаур відповідав за обстріл ракетами та безпілотниками півночі Ізраїлю зі східного Лівану. Його підрозділ першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року, віддавши наказ розпочати збройні дії вздовж північного кордону Ізраїлю:

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"Він також відповідальний за ракетний обстріл Голанських висот, у результаті якого загинули ізраїльські цивільні особи ... і напад на Мадждаль-Шамс, у результаті якого загинули 12 дітей".

Фаур також відповідальний за ракетний обстріл Метулли минулого четверга, в результаті якого загинули п'ять мирних жителів.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Наприкінці жовтня стало відомо, що Ізраїль пошкодив дві секретні військові бази Ірану. Частина будівель пошкоджена на військовій базі Парчин, де Іран, ймовірно, проводив випробування вибухових речовин для ядерної зброї.

У ніч на 26 жовтня ЦАХАЛ атакував Іран у відповідь на масштабний ракетний обстріл 1 жовтня. Вибухи пролунали у Тегерані і Караджі. Зранку 27 жовтня ЦАХАЛ повідомив про закінчення ударів по військових об'єктах в Ірані.

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