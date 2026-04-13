Трамп оголосив про початок повної морської блокади портів Ірану

Сполучені Штати Америки почали повну морську блокаду портів Ірану. Про це повідомив президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social

Американський лідер стверджує, що Військово-морські сили Ірану вже "лежать на дні моря". За словами Трампа, за час операції на Близькому Сході повністю знищені 158 кораблів.

"Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", оскільки не вважали їх серйозною загрозою", – заявив він.

Президент США акцентував, що якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до оголошеної ним блокади, його буде негайно знищено. Використовувати будуть ті системи знищення, які Штати застосовували проти наркоторговців на човнах у морі.

"Це швидко і жорстоко. P.S. 98,2% наркотиків, що надходять до США морем, припинилися!" – резюмував Дональд Трамп.

Починаючи з 13 квітня, ВМС США планують блокувати доступ до іранських портів і перехоплювати будь-які судна, які платять Ірану за безпечний прохід. Трамп казав, що в цьому Штатам допоможуть інші країни, але до ініціативи поки ніхто не долучився.

Раніше Трамп пригрозив знищити всю енергетичну інфраструктуру Ірану. Американський лідер стверджує, що "міг би знищити Іран за один день".

