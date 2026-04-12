'Вони віддадуть нам усе, у них немає карт': Трамп пригрозив знищити всю енергетику Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран обов'язково повернеться за стіл переговорів. В ефірі Fox News він вкотре підкреслив, що у Тегерана "немає карт".

"Я передбачаю, що вони повернуться і дадуть нам усе, що ми хочемо... Я не хочу 90% вимог, я не хочу 95%... Я хочу отримати все... У них немає карт", - сказав Трамп.

За словами президента США, заява про "знищення цілої цивілізації" змусила Іран сісти за стіл переговорів. Він додав, що США все ще можуть відновити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не погодиться на його умови.

"Я міг би знищити Іран за один день. За одну годину я міг би забрати всю їхню енергію, всі їхні електростанції, а це дуже важливо. І мені дуже не хочеться цього робити, тому що якщо я це зроблю, на відновлення піде 10 років, а вони вже ніколи не зможуть все відновити. І ще ви втратите мости", - пригрозив Трамп.

Заява Трампа про "знищення цивілізації"

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп пригрозив знищити всю інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. Вже 7 квітня він нагадав, що термін його ультиматуму Ірану закінчується опівночі.

Тоді Трамп заявив, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація". Він також сказав, що не хоче, щоб це сталося.

