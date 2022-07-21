Російська сторона щоразу використовує якісь нові аргументи, зазначила глава МЗС Німеччини.

Заява глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова щодо нібито географічного розширення завдань війни проти України є пропагандистською.

Такі слова - тільки "нова пропаганда російської сторони", розповіла міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю DW.

За словами співрозмовниці, росіяни щоразу використовують якісь нові аргументи.

"...Зараз вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (Заходу України - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - підкреслила чиновниця.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року захопила український Крим, а пізніше вторглася на частину сходу України та підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Низка країн світу, в тому числі держави-члени Євросоюзу покарали Росію за агресію - запровадили санкції.

Рано вранці 24 лютого 2022-го російська армія без оголошення війни вторглася на українську територію нібито для захисту "ЛДНР". Після цього Захід посилив обмежувальні заходи проти ЄС.

РФ вдалося захопити низку населених пунктів на сході та півдні української держави. 20 липня Сергій Лавров сказав, що "географічні" завдання російського вторгнення в Україну будуть розширюватися, якщо західні держави продовжать постачати Києву далекобійну зброю.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, така погроза Лаврова свідчить про те, що Росія хоче не переговорів, а крові.

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