В НАТО визнають, що змушені відновлювати розгублений потенціал своїх сухопутних сил.

Союзники по НАТО можуть "стерти" Калінінградський регіон Росії у надзвичайно стислі строки, якщо виникне така потреба. Про це заявив командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью, якого цитує Defense News.

За словами генерала, зараз армія США та її союзники по НАТО розпочинають реалізацію нового стратегічного плану "Лінія стримування на східному фланзі". Його суть полягає в тому, що країни альянсу зміщують акцент з повітряної та морської складової на сухопутні сили у потенційному протистоянні з російським агресором.

Як розповів Донахью, в межах плану протидії російській загрозі союзники по НАТО терміново розробляють стандартизовані системи озброєнь та обміну інформацією з урахуванням промислового та економічного потенціалу членів альянсу.

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В НАТО намагаються врахувати досвід російсько-української війни, де головною складовою виявилося протистояння на землі, а стримування ворожого потенціалу на морі та в повітрі так само реалізується наземними засобами, а не симетричними морськими чи повітряними системами озброєнь.

У цьому контексті генерал Донахью згадав про контрольований росіянами Калінінградський регіон, що має ширину приблизно 75 км і з усіх боків оточений країнами НАТО. Тепер можна "стерти його наземними засобами в нечувані терміни та швидше, ніж ми будь-коли могли зробити", каже генерал.

"Ми вже це спланували і вже розробили. Ми розробили можливості, щоб переконатися, що ми можемо зупинити цю проблему маси та імпульсу", – сказав Донахью.

Також американський генерал розповів, що на Заході нарешті усвідомили проблему надмірної вартості їхньої зброї.

"Як загальне правило: чим би ви не стріляли — ваша система чи боєприпас, — це має бути дешевшим, ніж об’єкт супротивника, який ви знищуєте", — наголосив генерал Донахью.

Перспективи війни НАТО проти Росії

Як писав УНІАН, на Заході усе гучніше обговорюють перспективу повномасштабної війни між Росією і країнами НАТО. Наприклад, колишній командувач сухопутними військами Великої Британії генерал Патрік Сандерс закликав якнайшвидше почати будівництво бункерів-укриттів та розбудову британської ППО.

Також ми розповідали, що на навчаннях європейські армії відпрацьовують сценарії реальних бойових операцій, які вже відбулися в межах російсько-української війни. Наприклад, у травні військові Польщі та Фінляндії розіграли сценарій битви за аеродром, який відтворював битву за Гостомель у лютому 2022 року.

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