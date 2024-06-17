Оглядачі кажуть, що це частина боротьби Нетаньяху із опонентами в уряді та в армії.

В Ізраїлі розпущено так званий військовий кабінет – оперативний урядово-політичний штаб із ухвалення стратегічних рішень щодо війни проти ХАМАС. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, пише The Jerusalem Post.

Як повідомив Нетаньяху під час засідання військового кабінету у неділю, цей орган був створений як частина політичної угоди, згідно з якою помірний політик Бенні Ганц і його партія "Національна єдність" приєдналися до надзвичайної парламентської коаліції минулого року після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нетаньяху сказав міністрам, що військовий кабінет більше не потрібен після того, як Ганц вийшов із коаліції тиждень тому. Замість цього Міністерський комітет у справах національної безпеки (щось на кшталт українського РНБО) просто збиратиметься частіше. Більшість спостерігачів розглядає цей крок як стратегію Нетаньяху у боротьбі з політичними конкурентами, аби не допустити їх у військовий кабінет.

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"Схоже, що цей крок є навмисним зневажливим ставленням до ультраправих союзників Нетаньяху по коаліції, включаючи міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, який намагався отримати місце у військовому кабінеті після відходу Ганца", – пише The Guardian.

Зазначається, що розпуск "військового кабінету" не матиме істотного впливу на хід війни в Газі, адже остаточні рішення залишаються за офіційним Кабінетом міністрів на чолі з Нетаньяху. Але дана подія може мати політичні наслідки для чинного уряду.

"Цей крок стався на тлі розбіжностей у думках між Нетаньяху та старшими командувачами Армії оборони Ізраїлю", – додає The Guardian.

Цю тезу побічно підтвердив сам Нетаньяху, який, коментуючи розпуск військового кабінету, заявив, що Ізраїль – це "країна з армією, а не армія з країною".

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: останні новини

Як писав УНІАН, США бояться, що Ізраїль готує повномасштабне вторгнення в Ліван. В Лівані базується проіранський рух Хезбола, який систематично обстрілює територію Ізраїлю.

Також ми розповідали, що Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС. Нетаньяху наголосив, що це може статися лише на короткий час задля повернення заручників.

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