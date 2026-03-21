США розглядають можливість припинення військової операції проти Ірану, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп оголосив, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану.

"Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, оскільки розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", - написав він у Truth Social.

За його словами, США після усунення загрози з боку Ірану не мають наміру охороняти та контролювати Ормузьку протоку.

Відео дня

Водночас Трамп наголосив, що у разі відповідного запиту Сполучені Штати готові допомогти іншим країнам у забезпеченні безпеки в протоці.

"Ормузьку протоку повинні охороняти та контролювати, за необхідності, інші країни, які її використовують - Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, але це не повинно бути необхідним після того, як загроза з боку Ірану буде усунена", - написав президент.

Трамп перерахував цілі США в операції проти Ірану, які вже близькі до досягнення:

Повне знищення ракетного потенціалу Ірану, пускових установок і всього, що з ними пов'язано;

Знищення оборонно-промислової бази Ірану;

Ліквідація їх військово-морських і військово-повітряних сил, включаючи системи протиповітряної оборони;

Недопущення того, щоб Іран навіть наблизився до володіння ядерним потенціалом, і постійна готовність США швидко та потужно реагувати на таку ситуацію, якщо вона виникне;

Забезпечення захисту на найвищому рівні союзників на Близькому Сході, включаючи Ізраїль, Саудівську Аравію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт та інших.

Війна в Ірані - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харк, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

Як зазначив американський чиновник, така операція вимагатиме додаткових військ. Три різні підрозділи морської піхоти вже прямують до регіону. Водночас Білий дім і Пентагон розглядають можливість найближчим часом направити ще більше військ.

