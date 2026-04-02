Як збити F-35 над Іраном: в Мережі завірусився посібник китайського інженера, - ЗМІ

Технічно підковані китайці добровільно роздають поради Ірану з мовчазної згоди Пекіна.

На тлі американо-ізраїльської військової операції проти Ірану в китайських соцмережах спостерігається незвичне явище: технічно підковані цивільні китайці публікують свої експертні поради, щоб допомогти Ірану протистояти військовій могутності США власними технічно обмеженими можливостями. Про це пише гонконгське видання South China Morning Post (SCMP).

Як один з прикладів згадується детальний посібник зі збиття американського F-35, який з'явився в китайських соцмережах 14 березня і швидко став вірусним. Це було відео із субтитрами перською мовою, в якому ретельно пояснювалося, як саме Іран може використовувати свої дешеві системи для виявлення та знищення сучасного малопомітного винищувача.

Через п’ять днів після публікації цього посібника Іран заявив, що уразив американський F-35 (літак був змушений здійснити аварійну посадку).

"У китайських соцмережах багато людей із досвідом у науці, технологіях, інженерії та математиці створюють і поширюють контент, спрямований на підтримку військових зусиль Ірану. Їхній контент охоплює широкий спектр тем: від надання точних координат американських військових баз у регіоні, пропозицій ракетних стратегій проти американських авіаносців у Перській затоці до моделювання оборони проти можливого десанту США на іранський острів Харг", - зазначає SCMP.

Показовим є той факт, що мотивація цих пропозицій і порад здебільшого особиста, а не фінансова. І не схоже, що це було ініційовано китайським урядом.

Разом з тим, наразі немає доказів того, що ці онлайн-поради китайців справді якось вплинули на перебіг війни в Перській затоці.

Війна в Ірані: вигода Китаю

Як писав УНІАН, блокада Ормузької протоки та ракетно-дроновий терори арабських країн регіону з боку Ірану, на думку експерта Ейка Фреймана, стали для Китаю прикладом того, як можна поєднувати економічний і військовий тиск. Ці механізми Пекін може використати проти Тайваню, зокрема через блокування морських шляхів і створення зон обмеженого доступу.

Експерт попереджає, що навіть без відкритої війни така стратегія може спричинити масштабний економічний шок, порушення ланцюгів постачання та дефіцит ресурсів у регіоні, зокрема для Японії та Південної Кореї. У цьому випадку США постануть перед вибором між прийняттям нової реальності контролю Китаю над торгівлею Тайваню або ризиком ескалації до економічного чи військового конфлікту.

