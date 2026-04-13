Анкара може вирішити вступити у військове протистояння з Ізраїлем, - The Jerusalem Post

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що попри перемир'я, Ізраїль змусив 1,2 мільйона ліванців покинути свої домівки через напади.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в неділю, 12 квітня, звинуватив Ізраїль у скоєнні звірств проти Палестини та Лівану і пригрозив можливими військовими діями проти єврейської держави, подібними до її минулих втручань у Карабаху та Лівії, повідомляє The Jerusalem Post.

"Заплямована кров’ю мережа геноциду продовжує вбивати невинних дітей, жінок і мирних жителів, не дотримуючись жодних правил чи принципів та ігноруючи будь-які людські цінності", - сказав Ердоган під час виступу на Міжнародній конференції азіатських політичних партій у Стамбулі.

Президент Туреччини поділився, що мільйони ліванців були змушені через атаки залишити свої домівки:

"Незважаючи на перемир’я, Ізраїль змусив 1,2 мільйона ліванців покинути свої домівки через напади на цивільні населені пункти".

Видання зазначає, що США та Ізраїль відкидають твердження про те, що Ліван включений до чинного перемир’я з Іраном.

Ердоган назвав дії Ізраїлю "варварськими". Він згадав суперечливий закон, нещодавно ухвалений Кнесетом, який затверджує смертну кару для терористів, що, за словами турецького лідера, призначена "лише для палестинських в’язнів".

В статті зазначається, що в цей же день після виступу Ердоган під час спілкування з журналістами ще більше загострив свою риторику, натякнувши, що Анкара може вирішити вступити у військове протистояння з Ізраїлем.

"Ми маємо бути сильними, щоб не дозволити Ізраїлю робити це з Палестиною. Так само, як ми увійшли до Карабаху, так само, як ми увійшли до Лівії, ми зробимо те саме з ними. Ніщо не заважає нам це зробити. Нам просто потрібно бути сильними, щоб ми могли вжити цих заходів", - вважає президент Туреччини.

Видання додає, що у відповідь на заяву Ердогана міністр у справах культурної спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху різко засудив висловлювання президента Туреччини та його претензії на моральну перевагу, а також звинуватив турецького лідера в лицемірстві. Він нагадав про історію територіальної агресії Туреччини на Кіпрі та її ставлення до меншин, зокрема до курдів.

"Туреччина, яка завоювала Північний Кіпр і контролює курдські території на сході, наважується повчати нас моралі. Туреччина, яка побудувала свою економіку на геноциді вірмен, наважується звинувачувати нас у геноциді. Туреччина, яка силою нав'язує ісламізацію, наважується говорити про права людини", - заявив Еліяху.

Більше того, міністр у справах культурної спадщини Ізраїлю пообіцяв подати до ізраїльського уряду пропозицію про повне розірвання дипломатичних відносин з Туреччиною.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, Іран обов'язково повернеться за стіл переговорів. Трамп вважає, що у Тегерана "немає карт", тому вони повинні погодитися на всі умови США. Очільник Білого дому впевнений, що заява про "знищення цілої цивілізації" змусила Іран сісти за стіл переговорів. Трамп зауважив, що США все ще можуть відновити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не погодиться на його умови.

Також ми писали, що Трамп повідомив в соцмережі про початок повної морської блокади з боку США портів Ірану. Президент США стверджує, що Військово-морські сили Ірану вже "лежать на дні моря". Очільник Білого дому поділився, що за час операції на Близькому Сході повністю знищені 158 кораблів. Трамп попередив, що якщо будь-який з кораблів наблизиться до оголошеної ним блокади, його буде негайно знищено.

