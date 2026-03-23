США розглядають залучення наземних військ до війни з Іраном, - NYT

У регіоні можуть розгорнути тисячі військових.

У Сполучених Штатів Америки розглядають можливість розгортання наземних військ для підтримки операції проти Ірану. Залучити можуть, зокрема, бойову бригаду зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела. Зазначається, що зараз відбувається "обережне планування". Однак ані Міністерство війни США, ані Центральне командування жодних наказів не давали і відмовляються від коментарів.

"Бойові сили будуть надані з "Сил негайного реагування" 82-ї повітряно-десантної дивізії – бригади чисельністю близько 3 000 солдатів, здатної розгорнутися в будь-якій точці світу протягом 18 годин. Ці сили можуть бути використані для захоплення острова Харг – головного центру експорту нафти Ірану", – йдеться в матеріалі.

Якщо президент США Дональд Трамп дасть "зелене світло" на захоплення острова, може відбутися атака за участі близько 2 500 військовослужбовців із 31-ї експедиційної групи морської піхоти. Вона саме прямує до регіону.

З огляду на те, що аеродром острова Харг було пошкоджено бомбардуваннями з боку США, колишні американські командири припускають, що спочатку буде залучено морських піхотинців, чиї інженери-сапери зможуть швидко відремонтувати аеродром та іншу інфраструктуру аеропорту. Вже потім Військово-повітряні сили США зможуть доставляти туди матеріали та припаси, а також, за необхідності, наземні війська літаками C-130.

"У такому випадку не виключено, що війська 82-ї повітряно-десантної дивізії підкріплять морських піхотинців. Перевага залучення десантників полягає в тому, що вони можуть прибути протягом ночі. Недоліком є те, що вони не мають важкої техніки, такої як броньовані машини, яка забезпечила б захист у разі контратаки іранських військ", – зауважує видання з посиланням на заяви колишніх посадовців.

Війська 82-ї повітряно-десантної дивізії може бути залучено для заміни морських піхотинців після першого етапу атаки на острів. Штаб дивізії, імовірно, буде використовуватися для планування та координації місії.

CBS News із посиланням військові джерела зазначає, що плани США щодо відправки на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців не зазнали змін.

Минулого тижня з Каліфорнії до регіону вирушила друга експедиційна група морської піхоти у складі близько 2 200 морських піхотинців та трьох військових кораблів. Її розгортання на місці може зайняти щонайменше три тижні.

"Перший експедиційний підрозділ морської піхоти, що прибуває з Тихого океану, все ще прямує до регіону. Підрозділам 82-ї повітряно-десантної дивізії також доручено готуватися до розгортання", – йдеться в матеріалі.

Анонімні співрозмовники сказали, що Трамп ще обмірковує, чи розміщувати наземні сили в регіоні. Однак досі не зрозуміло, за яких обставин президент США дозволить використання наземних військ.

Видання Ynet із посиланням на джерела повідомляє, що Сполучені Штати Америки обрали дату для завершення війни проти Ірану. Зазначається, що імовірні переговори між Тегераном і Вашингтоном можуть відбутися в Пакистані.

The Economist пише, що у Трампа є 4 варіанти дій у війні проти Ірану, але жоден з цих шляхів не гарантує Штатам перемоги. Зокрема, американський лідер може спробувати подати війну як завершену перемогою, заявивши про "знищення" військових можливостей Ірану.

