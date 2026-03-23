США обрали дату для завершення війни з Іраном, - Ynet

Ізраїль про імовірні переговори американці не поінформували.

Сполучені Штати Америки визначилися з датою завершення війни з Іраном – йдеться про 9 квітня.

Про це з посиланням на ізраїльське джерело повідомляє видання Ynet. Зазначається, що переговори між США та Іраном мають відбутися вже цього тижня – імовірно, в Пакистані.

За словами джерела, Ізраїль про переговори американці не поінформували.

Співрозмовник журналістів стверджує, що дату завершення операції обрано не випадково.

"Завершення війни 9 квітня дозволить Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності, щоб отримати премію Ізраїлю", – наводить видання його слова.

Водночас Channel 12 із посиланням на джерело пише, що імовірність досягнення угоди щодо Ірану залишається низькою.

В парламенті Ірану кажуть, що не будуть повертатися до переговорів зі США в попередньому форматі, пише Al-Mayadeen.

"Ми не повернемося до формату переговорів, створеного американцями перед атакою (28 лютого)", – заявив радник спікера парламенту Ірану Расулі.

За його словами, повідомлення про можливі переговори між Вашингтоном і Тегераном не відповідають дійсності, а США "використовують метод брехні, коли зазнають поразки".

Війна в Ірані

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про "досягнення згоди" з Іраном щодо 15 пунктів. Американський лідер сказав, що одним із них є зобов'язання Тегерана не створювати ядерну зброю. Він стверджує, що переговори були "практично ідеальними".

Тим часом колишній директор Національного контртерористичного центру Джозеф Кент висловив думку, що Ізраїль підриває зусилля Трампа з деескалації конфлікту з Іраном. Минулого тижня Кент подав у відставку через війну з Іраном, наголосивши, що країна не становила загрози для Сполучених Штатів.

Вас також можуть зацікавити новини: