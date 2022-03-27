Азербайджанський депутат розповів про важливе досягнення своєї країни в Карабаху.

Відомості Міноборони Російської Федерації про те, що в так званому Нагірному Карабаху армія Азербайджану порушувала режим припинення вогню, не відповідають дійсності.

Також неправдива інформація російської сторони про те, що азербайджанська армія вивела частини з позицій, пише Report, посилаючись на відомості Міноборони Азербайджану.

У відомстві підкреслили, що азербайджанські збройні сили повністю контролюють оперативну ситуацію.

"Інформація Міноборони Росії про нібито мали місце порушення режиму припинення вогню з боку Азербайджану також не відповідає дійсності, і про поранення серед азербайджанських військовослужбовців не повідомляється", - наголошується в повідомленні.

У Міноборони Азербайджану підкреслили, що азербайджанська сторона не визнає таку адміністративно-територіальну одиницю під назвою Нагірний Карабах.

Депутат Міллі Меджлісу, член правління партії "Єні Азербайджан" Джавід Османов повідомив 27 березня, що "успішними дипломатичними і політичними шляхами село Фаррух вже перейшло під повний контроль Азербайджану".

Раніше на території населеного пункту знаходились російські "миротворці".

Нагадаємо, 26 березня російське Міноборони повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли в зону відповідальності російського "миротворчого" контингенту на території Нагірного Карабаху, виставили спостережний пост і відкривали вогонь в районі села Фаррух.

У Карабаху було запроваджено воєнний стан.

13 березня Міністерства оборони України писало, що Росія перекидає частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху на українську територію. РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Конфлікт за так званий Нагірний Карабах йде між Азербайджаном та Вірменією вже понад 30 років. Азербайджан вважає Карабах своєю територією.

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