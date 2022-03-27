У Міноборони країни заявили, що прихильні Тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року і не порушували його положень.

Після того, як Азербайджан звинуватив Росію в порушенні декларації про союзницьку взаємодію, Міністерство оборони країни закликало РФ до нових кроків.

Про це говориться у заяві Міністерства оборони Азербайджанської Республіки.

"... відповідно до положень Тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії і незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану", - заявили у відомстві.

МО Азербайджану заявило, що країна прихильна Тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року і не порушувала його положень.

Крім того, в заяві звинувачується Єреван, який "досі не виконав повне виведення залишків вірменської армії і незаконних вірменських збройних формувань з території Азербайджану".

Нагадаємо, на території "Нагірно-Карабаської Республіки" (НКР) уведений воєнний стан.

Раніше в МЗС Вірменії повідомляють про порушення Збройними силами Азербайджану лінії зіткнення на кордоні з Нагірним Карабахом в зоні відповідальності російських "миротворців". Азербайджанські військові зайняли село Парух в Аскеранському районі "НКР".

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