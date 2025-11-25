Президент США зазначив, що залишилося лише узгодити "кілька розбіжностей" в запропонованому "мирному плані".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що дав доручення своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, залишилося узгодити лише кілька розбіжностей щодо запропонованого "мирного плану", але вони були доопрацьовані під час діалогу між двома сторонами.

"У надії на завершення роботи над цим мирним планом я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві. Одночасно з цим міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною", - повідомив очільник Білого дому.

Відео дня

Трамп також написав, що з нетерпінням чекає на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом.

Як зазначив Трамп, це може статися лише коли угода про припинення війни в Україні буде остаточною або ж перебуватиме вже на завершальній стадії.

Трамп зазначив, що його команда за останній тиждень досягла великого прогресу щодо припинення війни між Росією та Україною. Він навів дані, що за минулий місяць загинуло 25 тисяч військових.

Очільник Білого дому поділився, що спочатку в "мирному плані" було 28 пунктів, але його доопрацювали з урахуванням пропозицій обох сторін.

Переговори між США та Україною

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом якнайшвидше, щоб узгодити угоду між США та Україною щодо умов припинення війни.

Делегаціям з України та США вдалося досягти принципової згоди щодо більшості пунктів плану. Тепер Зеленський хоче обговорити особисто з очільником Білого дому питання територій.

Також ми писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції розповів, що російська сторона отримала план Трампа по неофіційних каналах. Лавров додав, що вони готові його обговорювати, але є низка питань, що потребує "пояснення". Тому, додав очільник російського МЗС, Кремль очікує від американців проміжної версії документу.

Вас також можуть зацікавити новини: