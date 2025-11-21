В Білому домі підтвердили, що в розробці "мирного плану" брав участь посланець Путіна Кирил Дмитрієв.

Під час аналізу документа в третьому пункті "мирного плана", який створювався в США щодо припинення війни в Україні в кількох місцях формулювання здаються дивними для англійської мови, але традиційними для російської, повідомляє The Guardian.

Зокрема, як зазначає видання, третій пункт звучить так: "Очікується, що Росія не буде вторгуватися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

В матеріалі є пояснення, що "очікується" (It is expected, - прим. ред) - це незграбна пасивна конструкція в англійській мові. Російська версія — "ожидается" є прямим перекладом цієї фрази.

Додається, що в тексті журналісти також помітили й інші росіянізми, зокрема, ambiguities (неоднозначности) та to enshrine (закрепить).

Видання також вказало, що Білий дім підтвердив, що посланець російського президента Кирил Дмитрієв розробляв пропозицію разом із спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Узгодження тексту відбувалося під час їхньої зустрічі в Маямі.

При цьому, йдеться в статті, Україна та її європейські партнери були виключені з процесу розробки цього плану.

Заяви Зеленського щодо "мирного плану" США

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський в відеозверненні зазначив, що наша країна опинилася перед дуже важким вибором – або погодитися на "складні 28 пунктів" або ж можливість втратити ключового партнера. Зеленський додав, що наразі тиск на країну є одним з найважчих. Проте він сподівається, що буде конструктивний пошук рішень з США та всіма партнерами.

Також ми писали, що Зеленський додав, що він очікує на допомогу від європейських партнерів, оскільки вони точно розуміють, що Росія не десь далеко, а поруч з їхніми кордонами. Він підкреслив, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Зеленський нагадав, що Європа була з Україною й він вірить в те, що так буде й надалі.

