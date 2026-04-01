В Італії хочуть ухвалити закон про передачу Україні рибальських сіток для фронту

Сітки здатні заплутувати пропелери безпілотників та не дозволяють досягати цілей.

В Італії місцеві депутати виступили з ініціативою заохочувати рибальські компанії передавати використані сітки Україні, щоб допомогти захиститися від атак російських безпілотників. Як повідомляє Reuters, відповідний законопроєкт оприлюднили 1 квітня.

Зазначається, що на тлі масованих атак дронів Україна цього року активніше встановлює спеціальні захисні сітки над дорогами у прифронтових районах, що допомагає убезпечити лікарні, інфраструктуру та цивільний транспорт.

Такі сітки вважаються ефективним засобом оборони, оскільки здатні заплутувати пропелери безпілотників і не дозволяти їм досягати цілей – як військових, так і цивільних.

За словами сенатора Івана Скальфаротто з центристської партії Italia Viva, рибальські сітки, які використовуються в Середземному морі тисячоліттями, можуть стати дієвим засобом протидії сучасній зброї.

Згідно з проєктом, італійські рибальські компанії звільнятимуться від витрат на утилізацію сіток, переданих Україні, а також отримуватимуть компенсацію залежно від ваги переданого матеріалу.

Скальфаротто, який перебуває в опозиції до уряду прем’єрки Джорджа Мелоні, подав законопроєкт у середині березня та сподівається на підтримку інших проукраїнських сил у парламенті для його швидкого ухвалення.

"Підтримка України іноді спричиняє розбіжності всередині правлячої коаліції. Зокрема, партії Brothers of Italy та Forza Italia послідовно підтримують Київ, тоді як ультраправа League неодноразово демонструвала проросійські позиції", - йдеться у повідомленні.

У документі також зазначається, що благодійні організації в різних країнах Європи – зокрема в Нідерландах, Швеції, Данії, Великій Британії та Франції – уже передають подібні сітки Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Італія надала Україні 12 пакетів військової допомоги, зокрема системи протиповітряної оборони, також повідомляє агентство.

Як наголосив Скальфаротто, рибальські сітки можуть стати ще одним способом підтримки: їх можна поєднувати з технологічними рішеннями, і хоча вони виглядають простими, на практиці доводять свою ефективність.

Російські дрони: останні новини

Нагадаємо, РФ почала встановлювати макети ракет Р60 на "Шахедах". Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) вважає, що росіяни це роблять, щоб налякати авіацію ЗСУ та привернути увагу перехоплювачів. За словами Флеша, армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. Підрозділів перехоплювачів в різних родах військ і відомствах багато, та вони намагатимуться знищити таку "важливу" ціль.

Водночас, за словами експерта, потрібно подумати, за якими ознаками можна відрізнити "Шахед" з фальшивими ракетами.

