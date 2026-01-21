Якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці, - Келлог

За словами Келлога, Путін розуміє, що він не виграє війну проти України.

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що Росія не здатна виграти війну проти України. За його словами, зараз російський диктатор Володимир Путін просто намагається вийти з цієї ситуації максимально гідно. Таку заяву він зробив під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, пише "Європейська правда".

"Він (Володимир Путін - УНІАН) шукає шлях, як гідно вийти з цієї ситуації, тому що розуміє: цю війну він не виграє", - сказав Келлог.

Колишній спецпосланець Трампа висловив упевненість, що Україні потрібно пережити нинішню зиму, щоб отримати перевагу у війні. Він підкреслив, що РФ несе значні втрати.

"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю, якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", - заявив Келлог.

За його словами, Путін психологічно вже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію. Він зазначив, що для глави Кремля припинення війни зараз буде рівнозначне поразці.

Прогноз Келлога про завершення війни в Україні

Раніше Кіт Келлог заявив, що війна в Україні добігає кінця, але "останні 10 метрів" будуть дуже важкими. За його словами, залишилося лише кілька питань, включаючи території і контроль над Запорізькою АЕС.

Келлог також підкреслив, що масштаб війни в Україні "безпрецедентний". Він вважає, що зараз потрібно просто почекати і подивитися, але, на його думку, завершення війни "дійсно близько".

