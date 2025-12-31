На Мюнхенській конференції союзники США поставили під сумнів сам факт альянсу, а в Овальному кабінеті спалахнула суперечка щодо війни.

Спецпредставник президента США з переговорів щодо України Кіт Келлог опинився в центрі внутрішнього конфлікту в адміністрації Дональда Трампа на тлі різких розбіжностей щодо політики стосовно Києва. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

14 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки Келлог зустрівся з європейськими та українським лідерами, які висловлювали занепокоєння майбутнім трансатлантичного партнерства.

"Чи у нас ще є альянс?" – запитав віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський.

Келлог намагався заспокоїти союзників, називаючи себе "вашим найкращим другом" в адміністрації США. Водночас прихильники міністра оборони Піта Гегсета в приватних повідомленнях до Вашингтона звинувачували його в тому, що він "тримає лінію проти ізоляціоністів" у Білому домі, що лише зміцнило його репутацію аутсайдера.

Ситуацію загострив і репортаж Fox News, у якому порівняли допис Келлога про президента України Володимира Зеленського – як "завзятого і мужнього лідера нації у стані війни" – з заявами самого Трампа, який раніше назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Під час подальшої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп різко відреагував на позицію свого посланця.

"Тобто ви називаєте Зеленського мужнім?" – запитав президент.

"Так, сер. Це екзистенційна боротьба за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? За часів Авраама Лінкольна", – різко відповів Келлог.

За словами співрозмовників видання, переповідаючи цей епізод іншим радникам, Трамп назвав Келлога "ідіотом".

Попри це, Келлог відкрито заперечив ключове припущення Трампа про слабкість України та непереможність Росії. Коли президент повторив тезу, що Україна все одно втратить території, посланець перебив його:

"Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".

Цю оцінку підтримав голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Кейн, заявивши, що російські війська є слабкими та некомпетентними. За даними розвідки США, навіть у разі падіння Покровська Росії знадобилося б до 30 місяців, щоб захопити весь цей район Донецької області, хоча пізніші оцінки скорочували цей термін до 20 місяців або навіть менше.

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році у США тривала запекла внутрішня боротьба навколо політики щодо України, яка розгорталася між Білим домом, Пентагоном та спецслужбами на тлі спроб президента Дональда Трампа досягти мирної угоди з Росією.

За даними The New York Times, поки Трамп декларував прагнення до миру, а правитель РФ Володимир Путін - до воєнної перемоги, частина його адміністрації фактично гальмувала або обмежувала військову підтримку України. Водночас команда колишнього президента Джо Байдена залишила Києву значні фінансові та збройні резерви, аби країна могла протриматися в умовах невизначеного майбутнього.

