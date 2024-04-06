Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни. Так вважає оглядач BILD Марк Олівер Рюле.
Він прокоментував статтю La Repubblica, в якій йшлося про те, що НАТО веде обговорення негайного прийому України в альянс в обмін на відмову від територій, які окупували росіяни.
Журналіст навів слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що єдиний шлях до міцного миру в Україні - це гарантія військової потужності ЗСУ, щоб Путін зрозумів, що йому не перемогти Україну на полі бою.
Рюле підкреслив, що ці слова "не суперечать плану розділу і моментального членства в НАТО". Він нагадав, що після закінчення Другої світової війни Німеччина була розділена схожим чином. У радянській зоні окупації було створено НДР, яка проіснувала до 1990 року.
Вступ України до НАТО
У вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. У лютому 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше". За його словами, Україні треба підготуватися до такого рівня, щоб стати членом альянсу швидко.
А 2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зрештою стане членом НАТО.