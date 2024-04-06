Видання зазначило, що керівництво НАТО та України можуть неофіційно обговорювати негайний прийом країни до Альянсу.

Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни. Так вважає оглядач BILD Марк Олівер Рюле.

Він прокоментував статтю La Repubblica, в якій йшлося про те, що НАТО веде обговорення негайного прийому України в альянс в обмін на відмову від територій, які окупували росіяни.

Журналіст навів слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що єдиний шлях до міцного миру в Україні - це гарантія військової потужності ЗСУ, щоб Путін зрозумів, що йому не перемогти Україну на полі бою.

Відео дня

Рюле підкреслив, що ці слова "не суперечать плану розділу і моментального членства в НАТО". Він нагадав, що після закінчення Другої світової війни Німеччина була розділена схожим чином. У радянській зоні окупації було створено НДР, яка проіснувала до 1990 року.

Вступ України до НАТО

У вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. У лютому 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше". За його словами, Україні треба підготуватися до такого рівня, щоб стати членом альянсу швидко.

А 2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зрештою стане членом НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: