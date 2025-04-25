Очільник російського МЗС похвалив Трампа за те, що він "визнає необхідність усунення першопричин" війни.

Росія готова "домовитися" зі Сполученими Штатами Америки щодо України, але є деякі "елементи цієї угоди, які потребують доопрацювання".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBS News. Він зауважив, що Трамп не розкривав конкретних елементів угоди, тож і він не стане цього робити.

"Президент США вірить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Заява президента згадує угоду, і ми готові досягти угоди, але все ще є кілька певних елементів, які мають бути доопрацьовані. І ми зайняті саме цим", – сказав Лавров.

Відео дня

Очільник МЗС країни-агресорки додав, що Росія продовжує підтримувати контакти з американською стороною щодо "ситуації в Україні" (повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, – УНІАН).

"Є кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку – перш за все, тому що президент Трамп є, мабуть, єдиним лідером на планеті, який визнає необхідність усунення першопричин цієї ситуації. Коли він сказав, що це була величезна помилка – тягнути Україну в НАТО. Це була помилка адміністрації Байдена, він хоче виправити це", – додав російський міністр.

Мирна угода: інші новини

Президент США Дональд Трамп вважає, що у питанні досягнення мирної угоди по Україні є прогрес. Водночас на запитання про те, чи він все ще вважає, що Україна повинна віддати частину території, щоб досягти миру, Трамп відповів так: "Ну, це залежить від того, яку територію... ми зробимо все можливе, працюючи з Україною... але вони втратили багато територій". Поступкою Росії, за його словами, є той факт, що армія РФ "не захопила всю країну (Україну)".

Крім того, Трамп вірить, що Путін припинить удари по Україні. Ця заява пролунала після того, як Росія вбила 12 людей у Києві під час масованого обстрілу.

Вас також можуть зацікавити новини: