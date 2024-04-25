На думку Мітча Макконнелла, рішення про виведення військ США з Афганістану було помилковим.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (Республіканська партія) розкритикував президента США Джо Байдена за те, що він "дав зелене світло" правителю Росії Володимиру Путіну, коли США вивели свої війська з Афганістану. Про це пише The Hill.

За словами політика, однією з найбільших помилок Байдена було відкликання військ з огляду на те, що це "показало на міжнародному ігровому полі".

"Ми прикрили там тероризм. Ми не повинні були відводити війська. Коли ми це зробили, це було як зелене світло Путіну, який уже серйозно думав про переміщення своїх військ до кордону", - вважає республіканець.

При цьому він розкритикував адміністрацію Байдена і сказав, що вони не надали Україні "достатню кількість зброї досить швидко".

"Ми були схильні реагувати надто повільно. Отже, адміністрація припустилася ряду помилок. Але принаймні на даний момент, після довгої затримки, ми всі зібралися разом і зробили те, що потрібно зробити, щоб допомогти українцям. Ви знаєте, що це величезна проблема для всього світу", - сказав Макконнелл.

Допомога США Україні

Напередодні президент США Джо Байден підтримав мільярдну допомогу США Україні. За словами глави Білого дому, це допомога є також "інвестуванням у власну безпеку США", адже "якщо наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими".

Байден підкреслив, що шлях цього закону на його стіл був нелегким, і він мав опинитися там раніше, "але все-таки він прийшов, і у той момент коли це потрібно".

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