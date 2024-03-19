За його словами, Туреччина завжди виступала за мирні ініціативи.

Війна Росії проти України може поширитися "на регіон", тому вона повинна припинитися вже зараз.

Про заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у інтерв'ю CNN Turk. За його словами, Туреччина є однією із країн, які "закликають до миру".

"Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи весь свій лідерський авторитет. Це питання мені ставлять постійно, як у США, так і на інших зустрічах", – сказав Фідан.

Очільник турецького МЗС також зазначив, що конфлікт перетворився на війну на виснаження, в якій обидві сторони зазнають втрат.

"Це зберігає ризик поширення. Ми стурбовані цією ситуацією. Існує ризик поширення війни на регіон. Поширення починається з мови, а потім переходить у дію", – наголосив дипломат.

Європа має бути більше стурбована війною в Україні, ніж Туреччина, додав Фідан.

Мирні зусилля Туреччини

Нагадаємо, 8 березня український президент прибув з офіційним візитом до Стамбулу. Там він відвідав верфі, де будують корвети для українських Військово-Морських сил.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні, але із запрошенням Москви. Володимир Зеленський відповів, що Україна хоче домогтися справедливого миру, тому спочатку план мають розробити цивілізовані країни.

Днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мирний процес по війні в Україні не буде функціональним без Росії. Він анонсував візит до Путіна.

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