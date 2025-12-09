Відсутність планів щодо зниження оборонних показників після закінчення війни - вірна ознака того, що РФ просто робить паузу перед новим наступом.

Наразі немає жодних ознак того, що прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні Росії в Україні призводить до зниження інтенсивності бойових дій на місцях. Як пише Sky News, це вказує на те, що Путін не розраховує на мир і не прагне уповільнити свою військову машину.

Як пояснює видання, щоб перевести країну на воєнний стан, як це зробив Путін, потрібні величезні зусилля, час і гроші, щоб частково мобілізувати населення, виділити величезну частину державних видатків на армію і переспрямувати величезну промислову базу на виробництво зброї та боєприпасів. Але коли бойові дії припиняються, потрібно майже стільки ж коштів і зусиль, щоб повернути суспільство в мирний ритм.

"Навмисне небажання знижувати оборонні показники після закінчення бойових дій означає, що країна продовжить нарощувати свої збройні сили та арсенали зброї - вірна ознака того, що вона не має наміру миролюбно діяти і просто робить паузу перед новим наступом. Відсутність будь-яких приготувань Москви до сповільнення темпів своїх військових операцій в Україні свідчить про те, що Путін очікує на посилення, а не послаблення війни", - пише Sky News.

Відео дня

Подальші події в Європі залежатимуть від змісту будь-якої мирної угоди щодо України.

Повну поразку Росії практично неможливо уявити без істотної зміни позиції Білого дому Трампа і значного збільшення поставок озброєнь і підтримки.

Також оптимальним варіантом для України було б врегулювання, спрямоване на встановлення справедливого балансу між сторонами, що воюють, і їхніми суперечливими цілями, пише Sky News.

Цього можна було б домогтися, призупинивши бойові дії вздовж нинішньої лінії зіткнення до початку змістовних мирних переговорів, підкріпивши суверенітет України міцними гарантіями безпеки з боку Європи і США.

"Однак такий крок зажадав би від європейських союзників по НАТО, на чолі з Великою Британією, Францією і Німеччиною, реального переведення своїх збройних сил і населення на воєнний стан, з переконливою готовністю почати війну, якщо Москва спробує перевірити їхню підтримку України".

Це означає не тільки набагато швидше збільшення витрат на оборону, ніж планується наразі. Йдеться також про зміну менталітету країн Європи та їхню готовність терпіти труднощі - а цього поки що не спостерігається.

Путін і війна в Україні

Раніше експерт з питань Росії, директор берлінського Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв заявив, що у Москви вистачить грошей, щоб продовжувати війну в Україні ще протягом 12-18 місяців, але додаткові санкції могли б скоротити цей період.

На думку оглядача BBC Стіва Розенберга, Путін хоче переконати Захід, що навіть після майже чотирьох років вторгнення, незважаючи на важкі втрати на полі бою і збитки для економіки, він виграє цю війну, тому війну в Україні зараз не зупинити.

Вас також можуть зацікавити новини: