Путін заговорив про мир, але пригрозив Україні продовженням війни

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що врегулювання війни в Україні потрібно досягти якомога швидше. Проте він додав, що Москва "продовжить послідовно досягати своїх цілей". Його слова цитують російські ЗМІ.

Путін під час виступу на церемонії прийому вірчих грамот від послів 34 країн у Кремлі запропонував "повернутися до предметного обговорення ініціатив Росії щодо нової і справедливої архітектури безпеки". Він також заявив, що РФ "виступає за зміцнення центральної ролі ООН, оскільки імперативи Статуту ООН зараз затребувані як ніколи".

Крім того, російський диктатор вкотре звинуватив Україну в тому, що нібито вона винна в тому, що війна триває. За його словами, Києву потрібно зрозуміти необхідність стійкого миру.

"Криза навколо України стала прямим наслідком інтересів Росії і створення загроз нашій безпеці, просування НАТО до наших кордонів, незважаючи на публічно дані нам обіцянки", - сказав Путін.

Також російський диктатор поскаржився на те, що ситуація на міжнародній арені "все більше і більше деградує". За його словами, дипломатія підміняється односторонніми, причому вельми небезпечними діями.

Трамп вважає, що в затягуванні війни в Україні винен не Путін

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. За його словами, Київ нібито ще не готовий укладати угоду.

Трамп додав, що США "повинні переконати" президента України Володимира Зеленського підтримати мирну угоду. На питання про те, чому, на його думку, український президент затягує переговори, президент США не став вдаватися в подробиці.

