Трамп заявив, що у затягуванні війни в Україні винен Зеленський, а не Путін

Трамп заявив, що Путін нібито готовий укласти угоду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню потенційної мирної угоди. В інтерв'ю Reuters він заявив, що лідер РФ Володимир Путін нібито готовий завершити війну.

"Я думаю, він готовий укласти угоду", – сказав Трамп про Путіна. "Я думаю, Україна менш готова укласти угоду".

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не змогли завершити найбільший сухопутний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

"Ми повинні переконати президента Зеленського підтримати це", - сказав він.

На питання про те, чому, на його думку, український президент затягує переговори, Трамп не став вдаватися в подробиці, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко домогтися свого".

Крім того, Трамп заявив Reuters, що йому нічого не відомо про потенційну майбутню поїздку Віткоффа і Кушнера до Москви, про яку раніше в середу повідомило агентство Bloomberg.

На питання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, наступного тижня, Трамп відповів ствердно, але натякнув, що ніяких планів поки що немає.

"Я б зустрівся, якщо він буде там", – сказав Трамп. "Я буду там".

Як писав УНІАН, посланці Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – планують найближчим часом нову поїздку до Москви для переговорів з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни в Україні.

Також раніше повідомлялося, що на зустрічі в Давосі Зеленський і Трамп повинні укласти угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

При цьому президент Зеленський заявляв, що Україна сподівається отримати відповідь Росії на мирний план з 20 пунктів до кінця цього місяця.

