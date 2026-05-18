У Кремлі зробили нову заяву щодо переговорів з Україною

Зокрема, в Москві сподіваються на "зусилля" США.

Мирні переговори щодо України поки що призупинені. Про це заявив речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Наразі мирний процес перебуває на паузі. Ми розраховуємо, що він буде таки відновлений", - заявив він, додавши, що у Росії розраховують на те, що "американські колеги продовжать свої миротворчі, посередницькі зусилля".

Нагадаємо, раніше Пєсков висловився про прямі переговори між Європою та РФ. Він зокрема заявив, що якщо європейські лідери хочуть провести переговори з Путіним - вони можуть зателефонувати йому.

Раніше про те, що в мирних переговорах між Україною та РФ немає просування, заявляла і висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас. Вона також закликала посилити тиск на Кремль, аби змусити його сісти за стіл переговорів. Також Каллас заявляла, що Москва наразі не перебуває у найсильнішій позиції.

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб раніше заявляв про необхідність відновлення прямих переговорів між Європою та РФ. Він також наголошував, що позиція України зараз стала сильніша, тоді як російська - слабкою. На тлі цього, на його думку, РФ мала б бути зацікавлена у цих переговорах.

