Генеральний секретар НАТО заявив, що перестав намагатися зрозуміти російського диктатора Володимира Путіна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про своє ставлення до російського диктатора Володимира Путіна та назвав умову, за якої очільник Кремля буде дотримуватися угоди про завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Рютте зазначив, що коли ще обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів, йому доводилося працювати з російським президентом. Це тривало доти, доки в березні 2014 року він не вторгнувся до Криму.

"Можливо, я комусь уже це казав: я перестав намагатися зрозуміти цього хлопця", - заявив генсек НАТО.

Водночас, він додав, що зрозумів одну річ про росіян загалом і про Путіна зокрема.

"Щоразу, коли укладаєте угоду, маєте переконатися, що в його інтересах – її дотримуватися", - зауважив Рютте.

Він підкреслив, що дуже важливо, коли буде досягнуто мирної угоди щодо України, щоб Путін більше не намагався напасти. Можливо це, на його думку, лише в тому випадку, коли він буде розуміти, які через це будуть наслідки.

"Він не стане, якщо знатиме, що наслідки для нього будуть нищівними, якщо спробує знову вторгнутися в Україну після довготривалого припинення вогню або, ще краще, мирної угоди", - сказав генсек НАТО.

При цьому, Рютте зазначив, що все буде залежати від результатів перемовин, які зараз тривають за участю США між Україною та Росією.

"Ми чули президента Сполучених Штатів перед його поїздкою на Аляску – він сказав, що США хочуть бути залучені до гарантій безпеки для України. Ми спостерігали, як Європа активізувалася", - поділився він.

Тож, додав Рютте, Україна матиме власну армію та гарантії безпеки.

"І в цій комбінації маємо забезпечити, щоб Путін зрозумів: він ніколи більше не зможе зробити цього знову", - зауважив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Bloomberg виклало стенограму телефонної розмови між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та радником російського президента Юрієм Ушаковим, який давав поради, як найкраще представити очільнику Кремля президенту США умови для завершення війни в Україні. Зокрема, Віткофф порадив Путіну подзвонити Трампу перед його зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, що той і зробив.

Також ми писали, що видання FT з посиланням на високопоставлених українських чиновників, наближених до президента вказало, що Україна погодилася обмежити чисельність своєї армії до 800 тисяч військових в межах мирних домовленостей, які обговорюються з США. При чому, території та гарантії безпеки мають обговорювати особисто президент України та очільник Білого дому Дональд Трамп.

