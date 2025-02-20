Серед іншого журналіст зазначив, що, наприклад, умови договору про корисні копалини були розроблені для того, щоб їх відкинули. Він пояснив, як це зіграло на руку Трампу.

Потрібно переосмислити підхід президента США Дональда Трампа до припинення війни РФ в Україні, перевернувши цю пропозицію з ніг на голову.

"Те, про що він домовляється - це перезавантаження з Росією, що робить Україну та її майбутнє просто найціннішою картою, яку президент США може розіграти", - написав оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Він пояснив, що якщо дивитися на речі з цього погляду, то немає причин дивуватися з того, що Україна і Європа були відсутніми на зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії. "Йшлося про відносини між Америкою і Росією, а не Україною", - зазначив він.

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Зважаючи на це, як наголосив Чемпіон, також немає причин дивуватися і тому ганебному способу, у який Трамп зараз намагається очорнити президента України Володимира Зеленського і назвати його перешкодою до завершення війни.

Журналіст зазначив, що майстер "мистецтва оборудки" вже пішов на поступки російському диктатору Путіну і тепер вони варіюються від "ні" вступу України до НАТО чи поверненню окупованих земель до заклику до проведення виборів, щоб позбутися Зеленського, а це є першим кроком у плані Кремля з так званої "денацифікації" України.

Журналіст зазначив, що в Ер-Ріяді було помічено довірену особу Путіна Кирила Дмитрієва, директора російського суверенного фонду добробуту. Його метою було донести до американців одну думку, яка полягала в тому, що Трамп чудово розв'язує проблеми, а проблема, яку потрібно розв'язати - це те, що США втратили $300 млрд у російському бізнесі через війну.

"Дмитрієв сказав, що американські компанії повернуться в Росію вже в другому кварталі цього року... Іншими словами: скільки ми повинні заплатити США, щоб домогтися свого в Україні?", - пояснив журналіст.

Тому, як зазначив Чемпіон, Україна розглядається як пішак у набагато ширших переговорах, а не як їхня основна тема. Журналіст навів приклад, що держсекретар США Марко Рубіо сказав, що сторони домовилися відновити дипломатичні та економічні зв'язки і сформувати переговорні групи для початку обговорення України - саме в такому порядку.

Крім того журналіст торкнувся і теми договору про корисні копалини. Він зазначив, що в ньому була вимога Трампа віддати 50% усіх доходів від видобутку корисних копалин, але він нічого не запропонував натомість. "Це ті умови, які переможці нав'язують переможеним як військові репарації, і вони, безсумнівно, були розроблені для того, щоб їх відкинули. Тепер це створює сцену для Трампа, щоб зобразити Україну і Зеленського - якого він тепер гротескно називає диктатором - як проблему", - пояснив оглядач.

"Трамп досяг нової нижчої точки аморальності... Він не тільки насміхався над зниженням рейтингу Зеленського в опитуваннях громадської думки, закликав Київ провести вибори, а й звинуватив його в розв'язанні війни", - висловив думку оглядач.

Чемпіон зауважив, що ніщо з того, що лідер вільного світу сказав або зробив досі, не дає жодної впевненості в тому, що він справедливо закінчить війну в Україні.

"Більш імовірно і трагічно для народу України, що угода між двома найвищою мірою цинічними лідерами буде закрита за його рахунок", - підсумував він.

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