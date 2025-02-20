Потрібно переосмислити підхід президента США Дональда Трампа до припинення війни РФ в Україні, перевернувши цю пропозицію з ніг на голову.
"Те, про що він домовляється - це перезавантаження з Росією, що робить Україну та її майбутнє просто найціннішою картою, яку президент США може розіграти", - написав оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.
Він пояснив, що якщо дивитися на речі з цього погляду, то немає причин дивуватися з того, що Україна і Європа були відсутніми на зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії. "Йшлося про відносини між Америкою і Росією, а не Україною", - зазначив він.
Зважаючи на це, як наголосив Чемпіон, також немає причин дивуватися і тому ганебному способу, у який Трамп зараз намагається очорнити президента України Володимира Зеленського і назвати його перешкодою до завершення війни.
Журналіст зазначив, що майстер "мистецтва оборудки" вже пішов на поступки російському диктатору Путіну і тепер вони варіюються від "ні" вступу України до НАТО чи поверненню окупованих земель до заклику до проведення виборів, щоб позбутися Зеленського, а це є першим кроком у плані Кремля з так званої "денацифікації" України.
Журналіст зазначив, що в Ер-Ріяді було помічено довірену особу Путіна Кирила Дмитрієва, директора російського суверенного фонду добробуту. Його метою було донести до американців одну думку, яка полягала в тому, що Трамп чудово розв'язує проблеми, а проблема, яку потрібно розв'язати - це те, що США втратили $300 млрд у російському бізнесі через війну.
"Дмитрієв сказав, що американські компанії повернуться в Росію вже в другому кварталі цього року... Іншими словами: скільки ми повинні заплатити США, щоб домогтися свого в Україні?", - пояснив журналіст.
Тому, як зазначив Чемпіон, Україна розглядається як пішак у набагато ширших переговорах, а не як їхня основна тема. Журналіст навів приклад, що держсекретар США Марко Рубіо сказав, що сторони домовилися відновити дипломатичні та економічні зв'язки і сформувати переговорні групи для початку обговорення України - саме в такому порядку.
Крім того журналіст торкнувся і теми договору про корисні копалини. Він зазначив, що в ньому була вимога Трампа віддати 50% усіх доходів від видобутку корисних копалин, але він нічого не запропонував натомість. "Це ті умови, які переможці нав'язують переможеним як військові репарації, і вони, безсумнівно, були розроблені для того, щоб їх відкинули. Тепер це створює сцену для Трампа, щоб зобразити Україну і Зеленського - якого він тепер гротескно називає диктатором - як проблему", - пояснив оглядач.
"Трамп досяг нової нижчої точки аморальності... Він не тільки насміхався над зниженням рейтингу Зеленського в опитуваннях громадської думки, закликав Київ провести вибори, а й звинуватив його в розв'язанні війни", - висловив думку оглядач.
Чемпіон зауважив, що ніщо з того, що лідер вільного світу сказав або зробив досі, не дає жодної впевненості в тому, що він справедливо закінчить війну в Україні.
"Більш імовірно і трагічно для народу України, що угода між двома найвищою мірою цинічними лідерами буде закрита за його рахунок", - підсумував він.