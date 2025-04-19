Трамп повинен натиснути на Путіна, а не "посилати Віткоффа до нього з букетами", вважає експерт.

Президент США Дональд Трамп усе ще може домогтися перемоги у війні в Україні, однак для цього йому потрібно натиснути на російського лідера Володимира Путіна, а не "підлизуватися до нього". Таку думку в коментарі The Hill висловив науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід,

Водночас він наголосив, що риторика адміністрації США зараз однаковою мірою покладає провину на Україну і Росію - навіть попри те, що Москва відкинула попередню пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню.

"Висловлювання Рубіо, зізнатися, збентежили мене, бо він, схоже, рівнозначно звинуватив у зриві прогресу і Росію, і Україну. Тоді як насправді за відсутність прогресу відповідальна Росія. І тільки Росія", - зазначив експерт.

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Водночас він стверджує, що зараз саме час для Трампа чинити тиск на Росію з огляду на її занепокоєння щодо стану світової економіки:

"Ціна на нафту низька через побоювання рецесії; економічне становище Росії ще більш вразливе. Скористайся цим, хлопче! Подарунок богів... Вони страждають. Тому дайте їм зрозуміти, що ми знаємо, і почніть пропонувати варіанти дій або зливати інформацію про них, щоб справді тримати їх під прицілом у галузі енергетики".

За словами Фріда, у Трампа є величезна можливість заявити про перемогу у війні, але для цього йому доведеться чинити більший тиск на Путіна.

Якщо його угода включатиме припинення вогню і забезпечення безпеки в Україні, а також залучення європейців до забезпечення безпеки, він зможе заявити про подвійну перемогу, сказав експерт.

"Але для цього йому доведеться протистояти Путіну, а не постійно підлабузнюватися до нього або доручати Віткоффу їздити туди з букетами", - підкреслив він.

Позиція США у війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Рубіо натякнув, що США вже набридла війна в Україні. "Важливо всім нагадувати, що українська війна - це жахлива річ, але це не наша війна. Ми її не починали. США допомагали Україні понад три роки, і ми хочемо, щоб усе це закінчилося", - заявив він.

Крім того, CNN пояснило, що означала його заява. За словами неназваного чиновника, коли Рубіо про це говорив, він мав на увазі, "що США відходять від переговорів, і наступні кілька днів будуть важливими для того, щоб зрозуміти, куди далі йдуть справи".

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