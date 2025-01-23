Генсек Альянсу відмовився обговорювати контури будь-якої можливої майбутньої угоди щодо припинення війни, заявивши, що найкраще зосередитися на максимальному посиленні України.

Тиск президента США Дональда Трампа на Росію, спрямований на припинення розв'язаної нею війни проти України, - правильна стратегія. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Bloomberg.

"Це шлях вперед", - сказав він.

При цьому Рютте відмовився обговорювати контури будь-якої можливої майбутньої угоди щодо припинення війни, заявивши, що найкраще зосередитися на максимальному посиленні України. Генсек НАТО наголосив, що це не просто конфлікт між Росією та Україною або Росією та Європою:

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"Це геополітична проблема через Північну Корею, Китай, Іран, і саме тому нам потрібно укласти хорошу угоду. Хороша угода означає, що Путін не буде плескати в долоні з Кім Чен Ином, Сі Цзіньпіном і муллами в Ірані".

Трамп пригрозив Росії санкціями

Нагадаємо, 22 січня президент США Дональд Трамп опублікував заклик до Росії швидко закінчити війну. При цьому він акцентував: якщо угоду не укладуть найближчим часом, у нього "не залишиться іншого вибору, окрім як установити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам".

"Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким шляхом або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду". Більше не має бути втрачено жодного життя", - зазначив Трамп.

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