Трамп заявив, що Сі може вплинути на російського лідера Володимира Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має намір обговорити війну Росії в Україні.

"Я буду говорити з ним про те, як нам покласти край війні з Росією та Україною, чи то нафта, енергетика, чи то щось іще. І я думаю, він буде дуже сприйнятливий", - цитує його CNN.

При цьому Трамп заявив, що, на його думку, Сі може вплинути на російського лідера Володимира Путіна в цьому питанні.

"Я думаю, він може мати великий вплив на Путіна. Я думаю, він може мати великий вплив на багатьох людей. Послухайте, він шанована людина. Він дуже сильний лідер дуже великої країни. Так. Я думаю, він може мати великий вплив, і ми, безумовно, будемо говорити про Росію та Україну", - сказав президент США.

Він також заявив, що розраховує укласти важливі угоди з Китаєм, зокрема щодо рідкоземельних металів, і "можливо, навіть щодо ядерної програми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може зустрітися з Сі Цзіньпіном під час саміту країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня і 1 листопада.

Раніше Трамп повідомив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Він також заявив, що його розмови з Путіним проходять добре. Однак вони ні до чого не приводять.

Американський лідер також прокоментував питання постачання Україні ракет "Томагавк":

"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб - це щоб ми їх запускали, але ми не будемо цього робити", - наголосив він.

