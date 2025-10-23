Прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що Україна має бути оснащена так само, як і Росія, або навіть перевершувати її за можливостями.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що президент США Дональд Трамп повинен дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети "Томагавк" для ураження цілей у глибині території Росії.

В інтерв'ю виданню Politico Орпо попередив, що Росія являє собою "постійну загрозу" європейській безпеці, і закликав Трампа надати Україні зброю, необхідну їй для самооборони, і переконати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Путін вірить тільки в силу. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні бути на тому ж рівні, а то й сильнішими, ніж Росія", - заявив Орпо.

Він висловив сподівання, що Трамп все ж таки надасть Україні необхідні ракети.

"Я дуже сподіваюся, що вони отримають необхідні можливості для [контр]удару по Росії і самооборони", - сказав Орпо. "Ми знаємо, що це питання між Зеленським і Сполученими Штатами, і я дуже сподіваюся, що вони знайдуть рішення".

Він також прокоментував питання вилучення заморожених фінансових активів Росії для отримання "репараційного кредиту" для України та умови, на яких мають бути використані кошти.

Орпо стверджує, що Європа повинна мати право голосу в цьому питанні.

"Я не думаю, що повна свобода - це найкращий варіант", - сказав він. "Ми даємо кредити, і тому нам потрібно робити це в тісній співпраці з ними... ми повинні бути впевнені, що вони будуть відповідально використовувати ці величезні гроші".

Він висловив сподівання, що Україна зможе купувати більше зброї у Європи.

"Але ми знаємо, що у нас в Європі немає всіх тих можливостей і озброєнь, які їм необхідні. Тому реальність така, що їм також має бути дозволено купувати зброю у США, якщо це необхідно", - додав він.

Він пояснив, що це може послати необхідний сигнал Путіну:

"Це не тільки питання "Томагавків". Якщо ми знайдемо рішення, як забезпечити стабільне фінансування України і довгострокове вирішення проблеми заморожених активів, це стане потужним сигналом Путіну про те, що цю війну йому не виграти. Це може переломити хід гри".

Нові заяви Трампа про Росію

Трамп повідомив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із Володимиром Путіним, хоча не виключає такої можливості в майбутньому. Він також заявив, що його розмови з Путіним проходять добре. Однак вони ні до чого не приводять.

Він також прокоментував питання постачання Україні ракет "Томагавк":

"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб - це щоб ми їх запускали, але ми не будемо цього робити", - наголосив він.

Також США вводять нові санкції щодо Росії, які торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

