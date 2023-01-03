Польський чиновник зазначив, що в РФ наростає економічна криза.

Російська Федерація поступово занурюється в хаос. Війна проти України послаблює Росію.

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, облави на вулицях, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах - останні дані свідчать про те, що Росія занурюється в хаос", - написав уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарина у Twitter.

За його словами, в РФ наростає економічна криза, і російська влада не може забезпечити своїм громадянам навіть основні послуги.

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"Війна, що ведеться проти України, послаблює Росію. Це хороша новина", - підсумував Польський чиновник.

Позиція Польщі у питанні війни в Україні - що відомо

Варшава з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну стала надійною опорою для Києва. Польська влада організувала прийом українських біженців-цією можливістю скористалися мільйони українців.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову закликав передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, які їм запропонувала Німеччина. На жаль, Берлін не схвалив таку ідею.

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