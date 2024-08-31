Фредеріксен переконана, що перемога Росії означатиме поразку Заходу.

Російсько-українська війна повинна закінчитися перемогою України. Альтернативні варіанти стануть поразкою Заходу, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі.

На її думку, перемога України – це "неминучий розвиток" подій.

"Немає альтернативи перемозі України у війні. Тому що якщо переможе Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - сказала прем'єрка.

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За словами Фредеріксен, в Європі сформувався майже консенсус щодо необхідності подальшої підтримки Україні.

"Іноді у нас виникають внутрішні дискусії... Але 26 проти одного", - наголосила очільниця уряду Данії.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, міністр оборони Естонії Ханно Певкур жорстко розкритикував Захід через неспроможність надати Україні необхідні обсяги допомоги. На його думку, Україні дають лише стільки, щоб продовжувати воювати, але недостатньо, аби перемогти.

Своєю чергою глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Росія веде війну проти Заходу, тому навряд чи обмежиться захопленням України. За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість і силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні.

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