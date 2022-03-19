До Папської лікарні доставили вже близько 50 маленьких пацієнтів з України.

Папа Римський Франциск відвідав ватиканську педіатричну лікарню "Бамбіно Джезу", щоб провідати українських дітей, які проходять лікування після втечі від війни на батьківщині.

Про це в суботу, 19 березня, пише Vatican News.

Зазначається, що до Папської лікарні доставили вже близько 50 маленьких пацієнтів з України, 19 з них госпіталізовані.

Франциск також звернувся до президента лікарні зі словами подяки:

"Дякую за ваше служіння, милосердя і любов до постраждалих українських дітей. Я поруч з вами".

Як повідомив завідувач відділення пластичної та щелепно-лицевої хірургії доктор Маріо Зама, серед пацієнтів є 4 дівчинки, чиї життя назавжди змінила війна в Україні: двоє пережили ампутацію руки, ще двоє отримали важкі черепно-лицьові травми.

"Є маленька дівчинка, яка намагалася виїхати з батьком і молодшим братом на машині і була поранена кулями. Її молодший брат помер у неї на руках, а сама вона отримала травму голову. Це абсолютно немислимі ситуації", - розповів лікар.

Він зазначив, що крім медичних досліджень, у лікарні намагаються зробити все, щоб українські діти відчули себе в безпеці - зокрема, їм допомагають психіатри.

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск закликав зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Російська Федерація. Він назвав її варварством, через яке гинуть діти, жінки та військові.

Він також відповів на лист міського голови Києва Віталія Кличка із запрошенням здійснити візит до столиці України.

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