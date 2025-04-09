Відомо, що наразі у Пентагоні триває перегляд загальної чисельності військ країни.

Члени Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій різко розкритикували повідомлення про те, що адміністрація президента Дональда Трампа може зменшити кількість американських військ у Європі. За їхніми словами, США мають підтримувати своїх союзників по НАТО, пише The Washington Times.

Зокрема республіканець від штату Мічиган Майкл Роджерс заявив, що США не повинні скорочувати кількість своїх військ в Європі та наголосив, що він виступає проти будь-якого плану відмови Америки від командування в НАТО. Відомо, що США історично обіймають посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).

"Лідерство США в НАТО має важливе значення для забезпечення того, щоб збройні сили США, включаючи нашу ядерну зброю, завжди залишалися під командуванням США", - зауважив він.

Відео дня

Також республіканець від штату Огайо Майкл Тернер сказав, що "ідіотизм того факту, що обговорюється", а саме відмова від ролі голови НАТО, "просто за межами мого розуміння".

Водночас Кетрін Томпсон, яка виконує обов'язки помічника міністра оборони з міжнародних справ, не один раз наголошувала на тому, що у Пентагоні триває перегляд загальної чисельності військ, тому жодних рішень ще не прийнято. Пізніше її знову запитали, чи відмовляться США від посади SACEUR, вона запевнила:

"Моя остаточна відповідь - ні".

Своєю чергою голова Європейського командування Збройних Сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що Америка має зберегти ту чисельність своїх військ в Європі, яка є зараз (йдеться про 100 тисяч бійців).

За його словами, якщо США скоротять кількість цих солдатів, то у разі непередбачуваних подій американцям знадобиться більше часу, аби відреагувати на будь-яку кризу в тій чи іншій країні НАТО.

"Очевидно, що перенесення подій на інший бік Атлантики збільшує просторово-часовий виклик", - зауважив він.

Каволі додав, що теперішня кількість військ та можливостей США у Європі "стримують Росію".

Своєю чергою провідний демократ у комітеті Адам Сміт теж закликав продовжувати підтримувати Європу та Україну, а також розкритикував Трампа за політику щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Війська США у Європі - що відомо

Раніше видання NBC News писало, що США планують вивести зі Східної Європи до 10 тисяч своїх військових. Цифри все ще обговорюються, проте пропозиція може включати виведення до половини сил, які відправив до Європи колишній президент США Джо Байден після початку повномасштабного вторгнення РФ проти України.

Водночас у Financial Times повідомляли, що США можуть вивести війська НАТО з країн Балтії. За словами експертів, таке рішення зробить території Європи вразливими для російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: