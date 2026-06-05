Фіцо хоче від ЄС відшкодування вартості військової техніки, переданої Україні

Фіцо зазначив, що в цій сфері виникла гостра нестача коштів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче особисто обговорити можливі проблеми з фінансовими компенсаціями вартості техніки, переданої Україні, з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Aktuality.

Видання пояснило, що після саміту ЄС та країн Західних Балкан у чорногорському Тіваті Фіцо зазначив, що в цій сфері виникла гостра нестача коштів, оскільки, за його словами, фінанси, призначені для виплат, були спрямовані безпосередньо на Україну.

Окрім цього, прем'єр Словаччини хоче обговорити питання про постачання зброї для України також із країнами Вишеградської четвірки.

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"Це проблема гострого дефіциту фінансових ресурсів, оскільки кошти, які мали бути використані для відшкодування витрат, були безпосередньо спрямовані на допомогу Україні", - стверджує Фіцо.

Для ЗМІ він також зазначив, що на саміті порушив тему формату Вишеградської четвірки (V4). Прем'єр-міністр хоче, щоб після того, як у липні Словаччина перейме головування в ній, ця група функціонувала у форматі V4+, а в переговорах брали участь і видатні представники ЄС.

"Я припускаю, що незабаром до нас приєднається і голова Європейської комісії, адже V4 плюс голова Європейської комісії – це формат, який може вирішити чимало питань", - зауважив Фіцо.

Останні заяви Фіцо про Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС. На думку Фіцо, пропозиція не знайде достатньої підтримки серед членів ЄС. Прем'єр Словаччини зазначив, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, кандидати повинні виконувати умови, а це довготривалий процес.

Також ми писали, що після візиту до Москви на парад з нагоди 9 травня, Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен сам подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зацікавлений у зустрічі з ним. Примітно, що за словами Фіцо, саме ідею про зустріч з Путіним в будь-якому форматі Зеленський попросив його передати очільнику Кремля. У відповідь Путін сказав Фіцо, що президент України має зв'язатися з ним телефоном. Прем'єр Словаччини зауважив, що дипломатичні зусилля та діалог в тисячу разів корисніші, ніж "непотрібні вбивства".

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