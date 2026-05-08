Фіцо прибув до Москви та назвав себе 'чорною вівцею' Євросоюзу

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що прагне до "нормальних відносин" з Росією.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Denník N.

Фіцо в розмові з російськими журналістами заявив, що відкидає єдину думку всередині Європейського Союзу щодо повномасштабної війни в Україні. Він додав, що діалог є ключовим інструментом.

Крім того, словацький прем'єр заявив, що прагне до "стандартних відносин" з Росією.

"У Європейському Союзі завжди є якась чорна вівця. Тому я належу до цього стада. Я кажу це скрізь, тому у мене немає проблем сказати це і тут – я проти єдиної обов'язкової думки. Такий підхід дуже неправильний", – підкреслив Фіцо.

Прем'єр Словаччини поділився, що планує обговорити з Путіним "практичні питання". За його словами, він має намір передати главі Кремля послання від європейських політиків.

"Кілька людей виявили інтерес до цієї поїздки", - додав він.

Фіцо в Москві передасть Путіну "послання" від Зеленського

Раніше державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час поїздки до Москви планує передати російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Хованець додав, що останнім часом все більше політиків у Європі, зокрема в Західній Європі, підтримують ідею переговорів з Путіним щодо війни.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів, що у Зеленського та Фіцо відбулася розмова "про дипломатичні позиції та перспективи". За його словами, Зеленський сказав Фіцо про те, що Україна прагне до закінчення війни, і Україна готова зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Ймовірно, прем'єр Словаччини розповість про це Путіну.

