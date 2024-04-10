Серед підписантів відкритого листа такі відомі імена як Алісса Мілано, Вігго Мортенсен, Шон Пенн, Барбара Стрейзанд та інші.

Низка голлівудських зірок та інших відомих американців звернулися з відкритимо листом до Конгресу США із закликом якомога швидше затвердити пакет військової допомоги Україні.

Ще 7 квітня президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з відомими американцями-амбасадорами української благодійної платформи UNITED24. Сьогодні з’явився відкритий лист до Конгресу США за підписом багатьох учасників відеозустрічі. Текст листа наводить CNN.

"Українці борються за своє існування. На території, яку окупувала Росія, вона катує українських громадян , викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої може дотягнутися своєю зброєю Росія, вона завдає ударів по мирних жителях і рятувальниках. (...) Російські лідери відкрито кажуть, що їхня мета – знищення української держави та знищення українців як народу. Російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом", – йдеться у листі.

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Автори звернення наголошують, що українці борються не лише за себе, а й за те, щоб зберегти світовий порядок – захищають Європу і дають зрозуміти Китаю, що агресія проти сусідів може коштувати дуже дорого.

"ЗСУ захищають основні американські інтереси. (...) Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. (...) Але ми підводимо українців. (...) Якщо Росія прорветься, це буде наша провина. Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі. (...) І тоді буде надто пізно зробити те, що зараз легко: допомогти союзнику, який веде боротьбу свого життя, ухваливши закон у Конгресі. Витратьте приблизно 5 центів з кожного долара Міністерства оборони, приблизно один цент із загального бюджетного долара, більша частина якого, в будь-якому випадку, залишається в Сполучених Штатах", – йдеться у відкритому листі.

Серед підписантів 34 відомих американця та одна організація. Свої підписи під листом зокрема поставили політолог Френсіс Фукуяма, актор Марк Хемілл, астронавт Скотт Келлі, військово-політичний аналітик Майкл Макфол, акторка Алісса Мілано, актор Вігго Мортенсен, актор Шон Пенн, співачка та акторка Барбара Стрейзанд та інші.

Американський закон про військову допомогу Україні

Як писав УНІАН, найближчими днями у Палати представників Конгресу США буде останній у цьому році шанс підтримати Україну і ухвалити закон про військову допомогу. Однак однопартійці спікера Майка Джонсона погрожують йому відставкою в разі, якщо той винесе на голосування цей законопроект. Сам спікер не прагне звільнятися і до України йому байдуже.

Також ми розповідали, що голова МЗС Британії Девід Кемерон не зміг переконати Дональда Трампа розблокувати американську військову допомогу Україні. Під час візиту до США йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

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