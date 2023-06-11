Громадянин, який проходив повз поліцейських, раптом вирішив пригостити їх наркотиками.

У Києві перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною, натомість був затриманий.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, подія трапилася на проспекті Шухевича. Охоронці порядку зупинили автомобіль KIA за порушення правил дорожнього руху. В цей час їхню увагу привернув до себе громадянин, який проходив повз. Він намагався пригостити поліцейських наркотиками.

Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Наркотики та небезпека

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