Дебошир пояснив, що канабіс йому був потрібен для власних потреб, а походження зброї наразі встановлюється.

На Одещині копи приїхали на виклик про сімейну сварку та знайшли у дебошира протитанковий гранатомет.

Як повідомили в регіональному главку Національної поліції в Одеській області, подія сталася в Любашівській громаді Подільського району.

"20 травня близько опівночі на спецлінію "102" зателефонувала місцева жителька і попросила поліцейських про допомогу в угамуванні нетверезого родича. Співробітникам поліції, що прибули за викликом, заявниця повідомила, що нібито бачила у чоловіка зброю, і вказала на місце схову", - розповіли в управлінні.

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У дворі, біля однієї з господарських будівель, на землі поліцейські побачили ручний протитанковий гранатомет. Тому одразу викликали слідчо-оперативну групу та фахівці вибухотехнічної служби. Під час обшуку в маєтку, крім гранатомета, знайшли 400 грамів артилерійського пороху, сімнадцять набоїв до вогнепальної нарізної зброї калібру 5,45 мм та наркотики.

Сам дебошир пояснив, що канабіс йому був потрібен для власних потреб, а походження зброї наразі встановлюється.

Зброя та боєприпаси направили на експертне дослідження. Чоловіку вже повідомили про підозру по факту незаконного придбання та зберігання зброї (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Рішення за фактом зберігання фігурантом наркотичних засобів буде прийняте після отримання результатів експертизи.

Інші інциденти в Одесі

Нагадаємо, в Одесі жінка, посварившись з незнайомцем у трамваї, отримала від нього ляпасу по обличчю. Перед цим вона гучно лаялася та не звертала уваги на зауваження. Коли кривдник вийшов на зупинці, жінка побігла за ним та на очах у свідків вдарила в серце ножем, якій був у її сумочці.

Раніше в Одесі сталася інший моторошниий інцидент: 28-річний чоловік по звірячому зарізав людину, яка запросила його до себе на комендантську годину. Зловмисник до ночі не встигав до дому, тож напросився до невідомої йому людини. Пересидівши ніч у квартирі вбитого, зловмисник поїхав велосипедом жертви, прихопивши на додачу пляшку коньяку.

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