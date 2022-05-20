Компанія працювала в Росії 20 років.

Польська компанія LPP Group, що володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito і Sinsay, продала російський бізнес китайському консорціуму.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"На підставі розгляду пропозицій і переговорів з потенційними покупцями сьогодні прийнято рішення про продаж ТОВ "РЕ ТРЕЙДИНГ" китайському консорціуму", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що покупець не отримав права на використання найменувань і товарних знаків брендів одягу, що належать LPP SA, але має право продавати всі товари, що належать російській компанії.

"Наслідком угоди стане припинення діяльності LPP Group в Росії після 20 років присутності на цьому ринку", - відзначили в компанії.

За даними російських ЗМІ, Reserved отримав вивіску Re, Mohito - M, А Sinsay - Сін.

Нагадаємо, що в LPP Group заявили про повне відхід з російського ринку 29 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: