Польська компанія LPP Group, що володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito і Sinsay, продала російський бізнес китайському консорціуму.
Про це йдеться в заяві на сайті компанії.
"На підставі розгляду пропозицій і переговорів з потенційними покупцями сьогодні прийнято рішення про продаж ТОВ "РЕ ТРЕЙДИНГ" китайському консорціуму", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що покупець не отримав права на використання найменувань і товарних знаків брендів одягу, що належать LPP SA, але має право продавати всі товари, що належать російській компанії.
"Наслідком угоди стане припинення діяльності LPP Group в Росії після 20 років присутності на цьому ринку", - відзначили в компанії.
За даними російських ЗМІ, Reserved отримав вивіску Re, Mohito - M, А Sinsay - Сін.
Нагадаємо, що в LPP Group заявили про повне відхід з російського ринку 29 березня.