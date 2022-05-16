Із трьох найбільших іноземних банків в Росії лише один повністю залишив російський ринок.

Станом на сьогодні 1439 іноземних компаній із 70 країн та 55 галузей економіки скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки.

Зокрема, 1017 компаній згорнули російські операції, ще 422 скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції. Продовжують діяльність у Росії ще 580.

"Станом на 13 травня ми ідентифікували близько 2000 компаній та організацій і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько половини з них публічні. Для приблизно 400 публічних груп компаній ми також ідентифікували їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі), що дало змогу підрахувати вартість інвестованого капіталу (близько $113 млрд), локальну виручку (на загальну суму $200 млрд), а також персонал (майже 700 тисяч осіб)", - йдеться в повідомленні.

Як додали у КШЕ, станом на 13 травня компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали $27,2 млрд річного доходу та $13,8 млрд капіталу. Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали річний дохід у розмірі $66,2 млрд і $35,4 млрд капіталу. Лише Топ-10 компаній - найбільших платників податків сплачували $13,7 млрд податків на рік.

Банківський сектор Росії

За даними КШЕ, із 3 найбільших іноземних банків в Росії лише один повністю залишив російський ринок, а 2 розглядають продаж бізнесу, але досі конкретних кроків не зробили.

Експерти нагадують, що першими про свій вихід з ринку РФ заявили інвестиційні банки. З 10 по 15 березня про згортання бізнесу в Росії сказали американські Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, німецькі Deutsche Bank та Commerzbank. Припинив діяльність в РФ і французький Credit Agricole.

Водночас, зазначають в КШЕ, багато дочок іноземних банків хоч і не ведуть активного бізнесу в Росії, але обслуговують своїх міжнародних клієнтів, тому залишають свою присутність. Італійський Intesa Sanpaolo, японський Sumitomo Mitsui, британський HSBC, нідерландський ING, шведський SEB припинили вести новий бізнес з російськими компаніями, але залишаються на ринку.

Серед трьох іноземних банків в Росії з найбільшими активами першим про вихід заявив французький Societe Generale, підписавши в квітні угоду про продаж "Росбанку" компанії "Інтеррос" Володимира Потаніна.

Тим часом австрійський "Райффайзен Банк" та італійський "ЮніКредит Банк" продовжують працювати в Росії повідомляють в КШЕ.

Раніше Raiffaisen Bank International заявляв, що оцінює всі стратегічні варіанти свого майбутнього в РФ, включно з "ретельно керованим виходом". А 11 травня стало відомо, що UniCredit проводить перемовини про продаж російської "дочки", але конкретики наразі немає.

Угорський OTP Bank оголосив, що не надає фінансування своєму банку в РФ та зменшує корпоративне кредитування. Чеський Home Credit намагався продати свою російську дочку ще до початку військової агресії та зменшував активи, проте після початку війни заяв щодо свого бізнесу в Росії компанія не робила.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що попри заяви про вихід з ринку Росії, деякі міжнародні компанії маніпулюють поняттями та фактично досі працюють на російського споживача.

Серед компаній, які, попри гучні заяви, все одно залишились на ринку РФ, хоч і зменшивши свою присутність: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble та деякі інші.

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