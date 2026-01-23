В Італії образилися на критику Зеленського на адресу Європи

У Римі вважають, що зробили взагалі все можливе для підтримки Києва.

Президент України жорстко розкритикував нерішучість Європи, виступаючи на економічному форумі в Давосі. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці докори несправедливими, пише Corriere della Sera.

"Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для її політичної, фінансової та військової підтримки. Тому я вважаю, що ця промова не є прихильною", - заявив Таяні, спілкуючись із журналістами в кулуарах Італо-німецького бізнес-форуму.

Що заявив Зеленський

Як писав УНІАН, напередодні президент України виступив з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де жорстко розкритикував пасивність Європи у протидії зовнішнім викликам.

Він навів як приклад придушення протестів в Ірані, де, за його словами, світ не надав достатньої допомоги народу, а європейці займалися святкуванням Різдва і Нового року, поки тисячі людей були вбиті режимом. Зеленський підкреслив, що виживання режиму після такого кровопролиття посилає сигнал: достатньо вбити багато людей - і влада збережеться.

Зеленський протиставив бездіяльності Європи дії президента США Дональда Трампа, який провів операцію у Венесуелі, в результаті якої Ніколас Мадуро був заарештований і постав перед судом у Нью-Йорку. Президент України зазначив, що Путін, який веде найбільшу війну в Європі вже четвертий рік, досі не в суді, а навпаки, домагається певних поступок з боку Європи.

Зеленський, зокрема, вказав на необхідність зупинити і конфіскувати російський тіньовий флот з нафтою, що фінансує війну, і закликав Європу до рішучих дій сьогодні, а не тільки до обговорень майбутнього.

